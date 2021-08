Pellegrini si ferma (contusione)

Corriere dello Sport (R. Maida) – Una ginocchiata su una coscia, in uno contrasti intensi che caratterizzano gli allenamenti di Mourinho. Lorenzi Pellegrini ha dovuto interrompere la seduta di lavoro per un piccolo incidente, molto doloroso ma poco preoccupante in vista dell’esordio ufficiale previsto per il 19 agosto in Conference League. Pellegrini potrebbe comunque esentato dall’amichevole di sabato sera all’Olimpico contro il Raja Casablanca per smaltire più rapidamente l’infortunio.

Negli ultimi giorni i procuratori, Ferro e Pocetta, hanno incontrato Tiago Pinto per impostate la trattativa sull’atteso rinnovo contrattuale. La Roma è pronta per formulare una proposta per un prolungamento fino al 2026. Non ci saranno sorprese perché l’intento comunque è andare avanti insieme: Pellegrini sarà il simbolo e il leader della Roma dei Friedkin.