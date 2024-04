Corriere della Sera (G. Piacentini) – Daniele De Rossi sa bene che il derby non è una partita come le altre. Nel suo primo da allenatore, poi, si gioca anche una fetta di futuro. La Roma, infatti, sta valutando il suo lavoro e se per molti tifosi DDR si è già guadagnato sul campo la conferma, dalla proprietà non sembra ancora essere arrivata una chiamata per promettersi amore a lungo termine. “Del futuro – le sue parole – abbiamo parlato mol to spesso, di quello a breve e a lungo termine. La pausa della Nazionale ci è servita per far quadrare i conti per il futuro più importante, cioè per i prossimi due mesi”.

Che comincia oggi con il derby. Nell’ultimo vinto dai giallorossi, era il 20 marzo del 2022, c’era la firma di capitan Pellegrini, autore di un gran gol su calcio di punizione dopo la doppietta di tu Ahraham. La sua prima rete nel derby, un colpo di tacco sotto la Nord dopo essere entrato al posto dell’infortunato Pastore il 29 settembre del 2018, gli è servita per diventare titolare. Ora è pronto per il tris.