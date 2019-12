Pellegrini-Roma: rinnovo sotto l’albero. Fumata bianca nel 2020, e senza clausola

Nei prossimi mesi Pellegrini discuterà concretamente con la Roma il rinnovo di contratto (l’attuale scade nel 2022) con aumento di stipendio a circa 3 milioni l’anno. Il club giallorosso sa che per trattenerlo andrà fatto anche uno sforzo economico, oltre all’eliminazione della clausola da 30 milioni, per di più pagabili in due anni. Impensabile, considerando quanto sia legato a Roma e alla Roma. Ecco perché il rinnovo arriverà, considerando anche che le offerte, dall’Italia e dall’estero, non mancano. Ma per la Roma lui rappresenta il presente e il futuro. Lo scrive gazzetta.it