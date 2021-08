Pellegrini, rinnovo vicino: la Roma aspetta la firma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini verso la firma del contratto. Questa settimana può essere decisiva per il rinnovo atteso da mesi. Ieri c’è stato un sensibile avvicinamento tra le parti in una negoziazione che va avanti da diverso tempo. La Roma si è riservata di presentare una proposta nei prossimi giorni, entro Ferragosto. Ancora non si è parlato di cifre, ma è stato fatto un discorso più ampio che riguarda il ruolo di Lorenzo nella Roma, non solo sul campo. Con l’imminente partenza di Dzeko, Lorenzo sarà sempre più il leader di questa squadra. Quello che firmerà sarà il contratto della vita.

Si legherà alla Roma fino al 2026 con un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni a stagione. Mourinho stesso l’ha messo al centro del progetto e il giocatore si sente molto gratificato da questo. La sua conferma non è mai stata in dubbio, ma anche per la Roma questo è un contratto importante, per il quale sarà fatta un’eccezione alla policy scelta dai Friedkin per mettere un tetto al monte ingaggi. Nell’incontro di ieri si è parlato anche di Zalewski e Ciervo. Il polacco sarà confermato in prima squadra. Il secondo, invece, andrà in prestito. Lo hanno cercato la Sampdoria in Serie A e Frosinone e Parma in Serie B.