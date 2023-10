Corriere della Sera Roma (G.P.) – Nuovo stop per Pellegrini. Il capitano ieri sera è rimasto in campo solo 11′ nel secondo tempo, era entrato nell’intervallo al posto di Aouar, che gli sono bastati per segnare il gol del 3-0 ma anche per procurarsi un nuovo infortunio muscolare. Dopo un contrasto con Mazikou è rimasto a terra toccandosi la coscia destra, poi ha abbandonato il campo e si è diretto negli spogliatoi. Ovviamente salterà Cagliari.