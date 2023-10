Il Tempo (M. Cirulli) – La Roma in campo in vista della gara con il Cagliari prima della sosta per le nazionali. Mourinho deve ancora fare i conti con l’emergenza in difesa e sarà costretto a rinunciare a Pellegrini.

Dopo l’ottimo ingresso nella ripresa, il capitano si è fermato a causa di un problema muscolare nella zona del flessore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Non ci sarà sicuramente Llorente, ancora alle prese con lo stesso problema del centrocampista, rimediato contro il Genoa. Difficile anche il recupero di Smalling, come affermato dallo stesso Mourinho dopo la vittoria con il Frosinone: “Sarebbe un miracolo averlo in panchina a Cagliari“.

Entrambi i centrali torneranno quindi arruolabili solamente per la gara casalinga contro il Monza il prossimo 22 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Sarà assente anche Renato Sanches: il portoghese sta ancora recuperando dal quadro prelesivo accusato contro lo Sheriff.

Dopo la sfida con il Servette, i giallorossi avranno solamente due giorni a disposizione per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro i sardi e tentare di riscalare la classifica. Alla Unipol Domus i giallorossi cercheranno di sfatare il tabù relativo alle vittorie in trasferta che perdura dallo scorso anno.