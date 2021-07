Pellegrini-Mou a tu per tu. Ora lo sprint per il rinnovo

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Da ieri Trigoria si è popolata per cominciare la stagione. Squadra divisa in gruppetti per cominciare i test atletici che dureranno fino a questo pomeriggio. Domani alle 17 il primo vero allenamento. Il primo gruppo ieri è arrivato intorno alle ore 9, il secondo alle 17. Tutto sotto lo sugardo attento di Mourinho che con un video ha fatto mandare in tilt i social. Il mister ha guidato una Vespa nel viale del Centro Sportivo per omaggiare il murale realizzato a Testaccio. Il primo ad arrivare, comunque, è stato Lorenzo Pellegrini.

Saluto al tecnico e via ad un test soft visto che avrà bisogno di un’altra settimana per recuperare dall’infortunio. Tiago Pinto intanto sta aspettando un segnale da parte dell’entourage per rinnovare il contratto del giocatore. Presto si accoderà con Pocetta per fissare la data dell’incontro. Tutti i presenti ieri si sono fermati al termine della sessione per analizzare la performance e controllare i parametri utili alla prevenzione individuale.