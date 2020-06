Pellegrini c’è, dubbio Mkhitaryan. I trequartisti ora sono l’arma in più

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Ultimo giorno di riposo concesso da Fonseca ai suoi calciatori prima dell’inizio del vero e proprio tour de force. Da domani il tecnico ultimerà i preparativi al match di mercoledì contro la Sampdoria. Lunedì la squadra sosterrà un allenamento all’Olimpico, martedì la consueta rifinitura pre-match. Contro i blucerchiati ci sarà Pellegrini, che ha smaltito l’affaticamento muscolare. Buone notizie arrivano anche da Mancini, che non sente più dolore al gomito lussato e farà coppia con Smalling. Ancora da valutare invece la situazione di Pau Lopez che è alle prese con il recupero della microfrattura al polso sinistro. Oltre allo spagnolo, il dubbio di Fonseca è legato alle condizioni di Mkhitaryan, anche lui alle prese con un affaticamento muscolare. Se non dovesse farcela, il tecnico ha più di una soluzione da schierare, anzi il vero problema sarà l’abbondanza sulla trequarti. Una situazione che finora non aveva mai avuto visti i tanti infortuni stagionali: avrà a disposizione Under, Carles Perez, Pellegrini, Pastore, Kluivert, Perotti ed eventualmente Mkhitaryan. Sette calciatori per tre ruoli, otto considerando il rientro di Zaniolo a metà luglio.