Pellegrini mediano, riecco Pedro

Il Tempo (F.Biafora) – In campo i migliori undici, Pellegrini compreso. Per la sfida in casa dell’Atalanta Fonseca è pronto a schierare la migliore formazione possibile con la rosa che ha a disposizione, con la lista dei 23 convocati che vede la presenza di praticamente tutti i giocatori – torna anche Santon – ad eccezione degli infortunati Pastore e Zaniolo.

Leggi anche: Fonseca blinda super Villar. Dzeko aiuta le case famiglia

Dopo le due partite disputate da trequartista Pellegrini sarà nuovamente schierato in mediana accanto a Veretout: alla vigilia si è diffuso un allarme su una possibile panchina a causa di un problema alla caviglia colpita duramente da Obiang, ma il numero 7 giallorosso sta bene e parteciperà regolarmente alla gara. Alle spalle di capitan Dzeko tornerà quindi ad agire la coppia formata da Mkhitaryan e Pedro, con lo spagnolo che ha voglia di tornare ad essere incisivo come ad inizio stagione.