Pellegrini, la Roma fa scudo

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Pellegrini è il futuro della Roma, arrabbiato, preso di mira da una frangia ostile di leoni da tastiera. Deve essere protetto, tutelato perchè rappresenta un patrimonio per questa società che ieri è scesa in campo in sua difesa. Gli insulti, anche sul piano personale, nelle ultime 24 ore lo hanno profondamente ferito e lo fanno riflettere per il futuro. Ieri, intanto, ha avuto notizie parzialmente confortanti. La caviglia è ancora gonfia, ieri ha svolto terapie ed è stato sottoposto a un’ecografia. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. La caviglia è molto infiammata ma non sono interessati i legamenti. Ma non è l’infortunio che preoccupa, fa più male quello che è successo nele ultime ore. Lorenzo è dispiaciuto, ha perso serenità. Le critiche sui social gli sono piovute addosso anche per l’occasione da gol conclusa con un passaggio a Dzeko. Pellegrini è ancora convinto che abbia fatto la scelta giusta. Aveva lo specchio della porta chiuso da Pegolo in uscita. Il discorso per il rinnovo del contratto è già stato avviato e la sua situazione sarà affrontata a breve. Il suo rinnovo è una priorità subito dopo quello di Mirante, uno dei punti fermi per il futuro.