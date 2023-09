Il Corriere dello Sport (R. Maida) –Pellegrini è arrivato a Coverciano con un affaticamento a un adduttore, residuo della settimana precedente con la Roma, al quale si è aggiunto un risentimento al flessore dell’altra gamba, dove ancora si sentono le cicatrici di infortuni passati. Risultato: lo staff medico della Nazionale lo ha spedito a casa. E Lorenzo ha continuato le terapie a Trigoria, sperando di recuperare.

Fin qui il suo è stato un 2023 molto complicato. Il cambio di stagione, per così dire, non ha portato ancora novità positive, anche se il rapporto con Mourinho rimane solido e la posizione di leader all’interno dello spogliatoio indiscussa. La verità è che Pellegrini, anche per generosità e attaccamento alla squadra, è spesso andato oltre i propri limiti e lo ha pagato ciclicamente, a spese di se stesso, della Nazionale e persino della Roma.

Intanto la squadra continua ad allenarsi a ranghi ridotti in attesa del rientro dei nazionali. Mancini continua i percorso di riabilitazione e potrebbe essere in grado di giocare già contro l’Empoli. Dybala tornerà in gruppo probabilmente domani, insieme a Zalewski che deve smaltire una piccola lesione muscolare. Da valutare anche le condizioni di El Shaarawy, che ha qualche acciacco. Smalling si è gestito e dovrebbe esserci, salvo nuovi contrattempi.