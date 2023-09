Il maltempo non smette di colpire il continente africano. L’amichevole tra Costa D’Avorio e Mali viene sospesa alla fine del primo tempo a causa di una forte precipitazione. La gara non è più ripresa. Tra i titolari presente anche il difensore giallorosso N’Dicka, impegnato con la sua Nazionale per riuscire a mettere minuti in più sulle gambe.