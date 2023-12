La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma torna a vincere e lo fa nello scontro diretto per la Champions con il Napoli. L’autore del gol che ha sbloccato la partita è Lorenzo Pellegrini che al minuto 76 ha in girata infilato Meret e fatto esultare l’Olimpico. Una rete che può cambiare la stagione del capitano giallorosso dopo mille problemi.

Il calcio giocato, per fortuna, racconta piccole favole come quelle che stavolta si tingono di giallorosso. In vetrina ci va Lorenzo Pellegrini che diventa decisivo in una vittoria che può avere il sapore della Champions. Una stagione non facile per il centrocampista che è stato anche nel mirino della critica per le sue prestazioni in questa stagione. La sua “colpa” è anche quella di non essere Francesco Totti o Daniele De Rossi. Ieri, però, fa una giocata da campione e con una girata vincente cambia la partita. Molto bello anche l’abbraccio con Romelu Lukaku che al minuto 96 ha chiuso la partita. Il numero 7 è stato esaltato anche da José Mourinho durante la conferenza stampa post partita: “Con lui è aumentata la creatività e i risultati si sono visti. Quello che ha fatto non è una sorpresa, veniva da un’ottima settimana di lavoro da capitano”.