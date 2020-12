Pellegrini, la maledizione

Corriere dello Sport (R.Maida) – «L’hai visto? M’ha sfondato». Nella protesta garbata e spaurita di Lorenzo Pellegrini si percepisce il senso di una domenica sballata, non per il meteo ma per l’arbitraggio di Maresca che ha penalizzato la Roma. Pellegrini è uscito dopo aver tentato di resistere al dolore, arrendendosi alle lamentele di una caviglia presa a bacchettate da un avversario che avrebbe meritato il rosso. Nella sfida al suo passato, Pellegrini aveva dimostrato di aver smaltito finalmente le scorie del virus. Anche nel primo tempo, con la Roma un po’ in sofferenza, si era fatto apprezzare per l’attento lavoro difensivo e per la capacità di ribaltare l’azione. Rimasto a incitare i compagni fino alla fine, da capitano, è tornato negli spogliatoi zoppicando, con il ghiaccio legato alla caviglia. L’incidente lo ha completamente innervosito, almeno quanto Maresca: così si spiega lo sfogo rivolto ad alcuni tifosi della Roma che avevano scritto sui social parole poco gentili alla squadra.