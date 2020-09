Pellegrini in regia, esordio Kumbulla. Dybala convocato, andrà in panchina

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini – F.Della Valle) – La faccia non è quella dei giorni migliori ed è per questo che Fonseca snocciola già la formazione che affronterà la Juventus. I problemi di Karsdorp e Peres rilanciano Santon a destra con Pellegrini preferito a Diawara sulla mediana con Veretout. In difesa ci sarà l’esordio di Kumbulla. Fonseca in conferenza stampa racconta anche il rapporto coi Friedkin: “Io parlo tutti i giorni con loro, lavoriamo per una squadra più forte“. Sul fronte difesa entra in corsa Verissimo con Marcao e Vida. Pirlo invece resta abbottonato sulla formazione di questa sera. L’11 non dovrebbe discostarsi di molto da quello contro la Sampdoria.