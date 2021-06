Pellegrini, il suo rinnovo ha un doppio valore

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Come Totti e De Rossi prima di lui, anche Pellegrini è finito al centro dell’attenzione nella capitale per un contratto che dovrà segnare la permanenza in giallorosso di un altro capitano romano e romanista, un altro giocatore che verrà identificato come simbolo della tradizione di club fortemente legato al territorio. E questa potrebbe essere una settimana molto importante per delineare – non definire – il suo futuro dentro Trigoria.

Presto Pellegrini e il suo agente incontreranno Tiago Pinto per cominciare a intavolare la trattativa per l’estensione del contratto che scadrà il 30 giugno 2022. Non basterà solo un colloquio, anche perché finora nessuno ha mai parlato di cifre. Pellegrini guadagna 2 milioni di euro netti più bonus, una cifra inferiore a quella percepita da giocatori come Diawara, Fazio, Borja Majoral, Mancini ma anche Under e Kluivert. Sarà quindi obiettivo dell’entourage del giocatore riuscire ad aumentare l’ingaggio del ragazzo rendendolo di fatto un top player.

Tiago Pinto ribadirà la volontà di tenere Pellegrini e farne uno dei principali testimonial della nuova Roma: non a caso il giocatore è stato uno dei protagonisti dello shooting fotografico per presentare la nuova maglia che poi quando sarà esposta negli store vedrà in vetrina il suo nome e il numero sette. Nonostante le lusinghe di Barcellona e Liverpool, la volontà (e la priorità) di Pellegrini è quella di trovare un accordo con la Roma.