Pellegrini, il dolore al flessore è scomparso. Ballottaggio tra Shomurodov e Mkhitaryan

Il Messaggero (G.Lengua) – Contro il Sassuolo Josè Mourinho festeggerà le 1000 panchine in carriera. Un traguardo considerevole per l’allenatore che è stato inserito nella LMA( League Managers Associations), un circolo che racchiude i tecnici che hanno fatto la storia del calcio inglese: “Voglio vincere le partite, voglio che il mio club sia felice, che provi sensazioni ad esso sconosciute, secondo il nostro potenziale come società“, ha detto all’agenzia Lusa. La situazione infortunati al momento non lo preoccupa, ma dovrà gestire al meglio la squadra anche in vista dell’impegno contro il Cska Sofia di giovedì prossimo. Pellegrini vuole essere in campo, il dolore al flessore della coscia sinistra sembra scomparso e Mou lo schiererà al centro della trequarti. Anche Zaniolo sta bene e potrebbe giocare a destra (l’alternativa è Perez), mentre a sinistra è ballottaggio tra Shomurodov e Mkhitaryan. In difesa Mancini è in vantaggio su Smalling (l’inglese potrebbe tornare titolare in Conference League), l’altro centrale sarà Ibanez. Oggi Vina tornerà dall’Uruguay, ma sulla sinistra partitrà Calafiori, a destra Karsdorp e a centrocampo Veretout e Cristante.