Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini già corre verso la Roma. Il numero sette da lunedì si sta allenando a Trigoria insieme a Zaniolo. Da oggi ricomincia la stagione e si sottoporrà a tampone, già fatto pochi giorni fa e risultato negativo. Dalla ripresa delle attività insieme agli altri compagni di squadra si è sottoposto a 36 tamponi. Ha passato le vacanze in Sardegna ma non in Costa Smeralda, focolaio del virus, bensì a Villasimius. Le voci sul possibile addio di Dzeko lo preoccupano anche se erediterebbe la fascia da capitano. La stagione appena conclusa non è stata positiva anche a causa di molti infortuni ma Lorenzo spera di farsi trovare pronto per la prossima. Deve essere ancora fissato l’appuntamento per il rinnovo del contratto, volto anche ad eliminare la clausola rescissoria.