Il Messaggero (A. Angeloni) – Un girata in area di Pellegrini manda la Roma in cielo. Una girata che forse gira la sua stagione e quella della squadra intera. Che finalmente vince uno scontro diretto (il sesto su 26 match); che finalmente torna a battere il Napoli dopo quattro anni. Mourinho si risolleva, si riporta a ridosso del gruppone dorato, a tre punti dallo splendido Bologna. Stavolta ci ha pensato capitan Lorenzo, con una magia, e quanto tempo è passato. Dopo mesi di eclissi totale, di contestazioni, di critiche, rieccolo lì. Mourinho ha saputo approfittare del momento, quando il Napoli è rimasto in dieci ha inserito il capitano per dare più qualità e approfittare degli spazi che inevitabilmente si sarebbero creati. Pellegrini non è ancora quell’uno e trino come lo aveva definito José, ma questo può essere un passo per la resurrezione. La Roma per andare in Champions ha bisogno dei suoi uomini migliori.