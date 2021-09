Pellegrini e Smalling, Mourinho spera di recuperarli

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Ci sono stati molti infortuni durante la sosta e Mourinho sarà costretto ad aspettare la vigilia della partita contro il Sassuolo per fare il punto della situazione. Pellegrini e Mancini sono rientrati dal ritiro azzurro e hanno svolto lavoro personalizzato a Trigoria. Le condizioni del capitano sono state verificate con una ecografia effettuata nel centro sportivo, dalla quale non sono emerse lesioni. Il capitano ha avuto un risentimento al flessore della coscia che lo aveva fatto penare la scorsa stagione.

Alla vigilia della partita contro la Lituania si è fermato anche Zaniolo per una contusione alla coscia sinistra riportata nella partita contro la Svizzera. Non si è allenato ma non è in dubbio per domenica, all’ultimo si è deciso di farlo restare a Reggio Emilia ma non dovrebbe essere utilizzato nella partita di stasera. Vina è rimasto in Uruguay nonostante l’infortunio, ma la notizia positiva riguarda Smalling che sarà disponibile per fare il suo esordio stagionale. Ieri l’inglese ha svolto la prima parte dell’allenamento con il preparatore atletico, poi ha continuato con il gruppo.