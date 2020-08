Pellegrini, e se fosse lui il regista prescelto da Fonseca?

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Da oggi ricominciano gli allenamenti della Roma (a Trigoria alle 18) e un’idea sta prendendo sempre più piede nella testa di Fonseca: abbassare Pellegrini tra i due mediani per migliorare dal basso la qualità del palleggio. Se poi questo sarà un radicale cambio tattico o solo una decisione adottata in un momento di necessità lo si vedrà. Del resto se il modulo utilizzato da Fonseca sarà ancora il 3-4-2-1 davanti c’è veramente una folla: Zaniolo, Mkhitaryan, Perez, Pedro, senza contare anche gli esuberi. Insomma: quattro posti per due maglie (con Pellegrini sarebbero addirittura cinque). Se si tornasse alla difesa a quattro invece davanti ci sarebbero meno problemi e l’ex Sassuolo potrebbe avere le sue chance dietro a Dzeko, li dove ha fatto le cose migliori anche la scorsa stagione.