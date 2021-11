Pellegrini deve gestirsi e prova per il Torino

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho in ansia per Lorenzo Pellegrini. A fine partita ha detto preoccupato: “Pellegrini è infortunato, lo ribadisco, è infortunato“. Il capitano deve gestirsi, perché l’infiammazione al ginocchio sinistro non è ancora scomparsa.

Ieri è andato in panchina, con la speranza sin dall’inizio della partita che non ci fosse bisogno del suo contributo. Il tendine rotuleo è ancora gonfio, la sua esclusione per la partita di Conference League è dovuta proprio alla necessità di averlo poi domenica contro il Torino.

Al momento non è interessato il menisco, ma se l’infiammazione non passasse dovrebbe fermarsi per non pregiudicare la situazione. Lorenzo deve gestire l’infiammazione che non passa e che ne condiziona anche il rendimento, spesso è stato costretto a giocare con il dolore.