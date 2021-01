Pellegrini conferma Fonseca

Il Messaggero (U. Trani) – Fonseca corre da Pellegrini. Di solito accade il contrario. Ma il contromano è legittimo: l’abbraccio ci sta e non bisogna stupirsi. A confermare l’allenatore è il centrocampista e non la proprietà .Salvo, dunque, all’ultimo respiro. In campo e non fuori. Ryan Friedkin, attento a valutare la partita dell’Olimpico, si tiene stretta solo la posizione in classifica, con la Roma in zona Champions a fine girone d’andata.

Leggi anche: Assist, gol e abbracci per Lorenzo: “Noi una famiglia, si risolve tutto”

La prestazione con lo Spezia, battuto nella coda del recupero (4-3) non è sufficiente per mettere al sicuro il portoghese che resta sotto osservazione: il vice presidente scuote la testa all’intervallo, scatta in piedi al nuovo vantaggio nella ripresa ed è perplesso per il finale da incubo. Ma avverte il papà, assente per impegni di lavoro, della rete al fotofinish e della figuraccia evitata e aspetta l’uscita del protagonista per applaudirlo.