Pellegrini ci sarà in Europa. Domani in campo, poi la maschera

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – I primi esami effettuati da Bruno Peres e Spinazzola hanno fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma. I due esterni che tanto bene hanno fatto in queste partite, hanno solo contusioni da riassorbire. Salteranno la Juve, ma per il Siviglia dovrebbero esserci. Più complicata la situazione si Pellegrini, che, dopo l’operazione al naso fratturato, oggi toglierà i tamponi e domani ricomincerà ad allenarsi. In Europa League ci sarà, anche se dovrà giocare con una mascherina. Difficile però che possa essere in campo dal primo minuto.