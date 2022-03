Pellegrini capitano decisivo: “Alla Lazio pensiamo da venerdì”

Il Tempo (E. Zotti) – Un pallone pesante come un macigno ma che Pellegrini non ha esitato a calciare. Nonostante l’errore commesso la scorso 9 gennaio contro la Juventus ieri alla Dacia Arena il capitano giallorosso si è ripresentato sul dischetto, questa volta senza fallire: “Ho scelto un angolo e l’ho messa lì, dovevo fare così anche con la Juve. Ogni volta che abbiamo la Conference, la partita dopo facciamo fatica. Non è andata come speravamo ma abbiamo avuto un punto“. In realtà prima di ieri i giallorossi avevano vinto cinque delle otto gare disputare dopo aver giocato in Europa, raccogliendo 16 punti su 24 a disposizione.

Il numero 7 – era diffidato – non ha ricevuto ammonizioni e dunque sarà a disposizione di Mourinho contro la Lazio, così come Zaniolo: “Adesso pensiamo al Vitesse – spiega Pellegrini – da venerdì penseremo al derby”. In Conference League mancheranno gli squalificati Mancini e Oliveira mentre torneranno a disposizione Mkhitaryan e Kumbulla che hanno scontato ieri il turno di stop in campionato.