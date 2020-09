Pellegrini capitano, comincia da Verona

Corriere dello Sport (L.Scalia) – Si apre una nuova era. Di certo più romantica. E maggiormente legata alla storia recente della Roma. Perché la fascia da capitano torna sul braccio di un romano e romanista, di un figlio del settore giovanile di Trigoria. Lorenzo Pellegrini, infatti, sarà il nuovo capitano della Roma. Prenderà il posto di Dzeko nelle gerarchie dello spogliatoio così come in campo. Sarà capitan presente e capitan futuro per come stanno oggi le cose. Una bella responsabilità a 24 anni. Pochi in linea generale per un compito così complesso e delicato, tantissimi se si pensa che Pellegrini fa parte del mondo Roma da quando ha 9 anni.