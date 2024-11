Lorenzo Pellegrini può tornare a sorridere, Per lo meno dal punto di vista personale. Infatti si avvicina dell’archiviazione del caso che vedeva il capitano della Roma accusato di stalking ai danni di una escort. La Repubblica riporta inoltre infatti, quest’ultima ora sarebbe indagata per calunnia e minacce, con Fabrizio Corona che rischierebbe il processo per diffamazione. Adesso il numero 7 giallorosso potrà mettersi alle spalle questa brutta storia per tornare concentrato al 100% sul campo

Foto: [Claudio Villa] via [Getty Images]