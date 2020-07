Pellegrini, brutte notizie: frattura del setto nasale, oggi l’intervento

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Brutte notizie si temevano per Lorenzo Pellegrini e brutte notizie sono arrivate: il centrocampista ieri ha rimediato la frattura del setto nasale dopo un brutto scontro con Milenkovic. Stamattina verrà effettuato l’intervento chirurgico a Villa Stuart per ridurre la frattura. La preoccupazione di Fonseca non è per il resto del campionato, visto che le ultime due gare il numero 7 le salterà. E’ per l’Europa League, visto che il 6 agosto si avvicina e contro il Siviglia non ci sarà neanche lo squalificato Veretout. Pronto al suo posto sicuramente Diawara.