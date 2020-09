Pellegrini arretra a centrocampo, i trequartisti sono Pedro e Mkhitaryan

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Le brutte prestazioni di Diawara e l’abbondanza in attacco permettono Fonseca di riportare Pellegrini nei due centrali di centrocampo. In quella posizione ha giocato nei tempi della Primavera, mentre a Sassuolo è diventato uno dei migliori intermedi di centrocampo nel 4-3-3 di Di Francesco. Il 29 settembre 2018 c’è stato il punto di svolta nel derby per via dell’infortunio di Pastore: Pellegrini è entrato da trequartista e ha segnato un gol di tacco sotto la Curva Nord. Da lì ha giocato sempre più vicino alla porta avversaria. Il primo Fonseca ha provato a rimetterlo davanti alla difesa quando la Roma affrontò il Genoa alla prima dello scorso campionato. Esperimento, però, che è durato poco. Ora l’ennesimo passo indietro. L’idea è che partendo da dietro, magari Pellegrini potrà trovare gli spazi per tornare al gol.