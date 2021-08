Pellegrini: “Abbiamo lavorato sulla mentalità, che deve essere vincente. Abbiamo voglia di fare bene”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato prima del match di Conference League. Queste le sue parole:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Cosa sta cambiando con Mourinho?

Lavoriamo più compatti e di squadra, abbiamo voglia di fare bene e nel precampionato si è visto, non abbiamo mai mollato nonostante fossero amichevoli. Abbiamo lavorato sulla mentalità, che deve essere vincente.

I tuoi progressi…

Mi sento migliorato, penso a fare quello che mi chiede il mister.

Mourinho ha fatto capire che vuole vincere subito. Si è alzata l’asticella?

Sì, proprio per questo dobbiamo acquisire la mentalità giusta per abituarci a vincere. E questo si può fare solo partita per partita, giocandole come se fossero le ultime.