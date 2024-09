Il Messaggero (D. Aloisi) – La Roma è pronta a tornare in Europa che nelle ultime stagioni è stata teatro di notti magiche. Juric ha lavorato con quasi tutto il gruppo, con il ds Ghisolfi ad assistere a bordo campo all’allenamento. Ha partecipato insieme con i compagni anche Zalewski, tornato a svolgere sia la parte tecnica sia quella atletica, ma la convocazione non è – al momento – previstale negoziazioni per il rinnovo sono appena (ri)cominciate. Rischia di rimanere fuori-più per una questione di turnover – anche Lorenzo Pellegrini che ha pure preso una botta al ginocchio nel match con l’Udinese. Al suo posto scalpita Baldanzi. Dovbyk guiderà l’attacco. Dietro a lui Dybala con Soulé fuori.