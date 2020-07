Pekin Express e Totti: le novità in casa Sky

Corriere della Sera (R. Franco) – Totti interpretato da Pietro Castellitto, la prima serie tv di Gabriele Muccino e di Luca Guadagnino, i viaggi di Pekin Express. E il “solito” calcio. Sono i palinsesti della stagione 2020-21 di Sky, che punta molto sulle serie tv italiane d’autore. Come quella su Francesco Totti (titolo provvisorio “Speravo de mori’ prima“, come da striscione nel giorno dell’addio): un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario capitano e numero 10 della Roma. Un uomo, sempre la stessa maglia. L’ottavo re di Roma avrà il volto di un ragazzo che gioca con una doppia eredità: impersonare un mito vivente e far dimenticare di essere il figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Nel cast anche Greta Scarano (Ilary Blasi) e Gianmarco Tognazzi che sarà Luciano Spalletti.