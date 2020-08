Pedro, volto nuovo di prestigio ma con la spalla da sistemare

Il Messaggero (S.Carina) – E’ il giorno di Pedro. Dopo la visita specialistica alla spalla di una settimana fa, oggi è arrivato il momento delle consuete visite mediche. Il 18 agosto la Roma aveva chiesto la cartella clinica dell’attaccante per controllare al meglio la situazione della spalla e, dopo essere stato esaminata dallo specialista Castagna, è arrivata la notizia che ha tranquillizzato il club. Per rivederlo pronto in campo ci vorrà un mese. Nel frattempo, per velocizzare i tempi, il giocatore sta svolgendo un programma specifico di fisioterapia. Il dolore è ormai sotto controllo grazie all’utilizzo dei laser della tens, più massaggi decontratturanti alla spalla. Parallelamente è già pronto un lavoro tra piscina e palestra che gli permetterà un graduale aumento dell’articolarità. Avere Pedro in rosa regala a Fonseca, oltre alal grande duttilità, esperienza e qualità.