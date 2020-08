Pedro si presenta su Instagram: “Finalmente sono giallorosso! Grazie Roma!” – FOTO

È il giorno di Pedro. Dopo le trattative in primavera, era ormai solamente una formalità l’annuncio dello spagnolo come nuovo giocatore giallorosso. Oggi è stato ufficializzato il tutto e anche il giocatore ha sfogato la sua gioia per il trasferimento a parole. Dopo aver parlato al sito del club, l’attaccante ha pubblicato sul suo profilo Instagram le prime foto da romanista, con la seguente didascalia:

“Finalmente sono giallorosso! Molto felice di entrare a far parte di questo grande club e di difendere questa maglia. Grazie Roma!“.