Pedro: “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Spero di rendere felici i tifosi”

Pochi minuti fa, la Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Pedro Rodriguez, attaccante spagnolo ex Barcellona e Chelsea che arriva nella Capitale a parametro zero, dopo essersi svincolato dal contratto con i Blues. Pedro ha firmato con i giallorossi un accordo fino al 2023 e, in occasione del suo annuncio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad asroma.com. Queste le prime parole di Pedro da giocatore della Roma: “Sono felice di essere qui a Roma. Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici”.