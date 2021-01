Non c’era ieri, visto che negli scorsi giorni ha rimediato una lesione al flessore destro. Ha saltato le due vittorie contro la Sampdoria e contro il Crotone, forse tornerà con l’Inter. Però Pedro si fa sentire anche fuori dal campo e con un post su Instagram si è congratulato per la vittoria in Calabria:

“Bravi ragazzi! Daje Roma!”.