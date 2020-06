Pedrito d’oro. Accordo con l’iberico che ha vinto tutto con Barcellona e Chelsea

Leggo (F. Balzani) – Un Mondiale e un Europeo con la Spagna, tre Champions League, tre Supercoppe europee, due Mondiali per club, cinque campionati spagnoli, una Premier League, una Europa League, 3 coppe del Re, 1 Fa Cup e 4 Supercoppe nazionali con Barcellona e Chelsea. E’ il palmares da brividi di Pedro Rodríguez Ledesma, meglio noto come Pedro o Pedrito che da settembre sarà il giocatore più vincente della storia della Roma e magari aiuterà i giallorossi a vincere quel trofeo che a Trigoria manca dal 2008. L’attaccante spagnolo, 33 anni e 25 titoli, ha firmato un biennale con opzione per il 3° anno a 3,5 milioni a stagione. Ormai non ci sono più dubbi: sarà lui il primo acquisto (a parametro zero) della seconda Roma targata Fonseca. L’attaccante spagnolo sarà la spalla che mancava a Dzeko. Una coppia da 448 gol e 67 anni di età e di fatto un’inversione di tendenza rispetto al progetto giovani di qualche mese fa. Pedro sarà il 12° spagnolo della storia della Roma, l’ottavo della gestione Usa e il 4° in rosa con Perez, Villar e Pau Lopez.