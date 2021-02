Pedro recupera: cerca il riscatto al fianco di Fonseca

La Repubblica (F. Ferrazza) – Tra le buone notizie per Fonseca, c’è sicuramente il recupero di Pedro. L’attaccante spagnolo ha rappresentato nella prima parte della stagione un valore aggiunto per la Roma, giocatore di una classe superiore, dal curriculum pazzesco, da cui ripartire per provare a tornare in zona Champions.

Ben quattro gol e 4 assist per lui nelle prime 18 partite stagionali, un bottino importante e una leadership che nello spogliatoio si fanno sentire. Poi qualche guaio muscolare di troppo lo ha costretto a restare fuori per sei gare su otto nel nuovo anno, per uno stop che ha privato il mister portoghese di un’alternativa di livello sulla trequarti.

Domani, contro l’Udinese (ore 12:30), lo spagnolo tornerà a disposizione di quel Fonseca che stima tantissimo, come ha deciso di dichiarare ai canali ufficiali del club giallorosso: “È un vincente perché prepara sempre le partite con l’intento di vincere. In settimana può cambiare qualcosa in termini di come giocare contro un avversario e questo dimostra la sua voglia di vincere sempre. Mi piace molto, perché per gran parte della carriera ho giocato portando un pressing molto alto e cercando di recuperare subito palla per arrivare alla porta avversaria. È un modo di vedere il calcio che a me piace. Per me è più facile lavorare con lui“.