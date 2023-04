Arrivato nella sponda biancoceleste della Capitale nell’estate del 2021, dopo un passato in giallorosso, Pedro sembra vicino al rinnovo con la Lazio. L’esterno offensivo spagnolo ha la scadenza del contratto a giugno 2023, ma il suo rendimento sembrerebbe avvicinare le parti per il rinnovo. Opzione che dovrebbe diventare realtà solo a luglio, in quanto un rinnovo prima della scadenza naturale vorrebbe dire versare nelle casse della Roma un milione di bonus. Lo riporta Il Messaggero.