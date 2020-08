Pedro è arrivato a Roma, ma oggi si sottoporrà solamente al tampone per il Coronavirus. Il calciatore spagnolo domani si recherà a Villa Stuart alle 10.40 per effettuare un primo controllo specifico, in seguito farà fisioterapia. La prossima settimana (non prima della seconda metà) saranno invece programmate le visite mediche di routine, prima delle quali il calciatore non può considerarsi un nuovo elemento della rosa della Roma.