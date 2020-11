Pedro: “Maradona ci ha lasciato una grande eredità. La mentalità della squadra è molto buona”

Pedro, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Napoli-Roma. Queste le sue parole:

PEDRO A ROMA TV

Napoli-Roma in una serata molto particolare con il ricordo di Diego Armando Maradona…

Sì è vero, è un giorno speciale, ha un significato particolare per tutti i tifosi di questo sport, per quello che ha rappresentato per il calcio, è stato un leggenda. Anche per l’eredità che ci ha lasciato sarà una partita speciale per noi.

Il Napoli viene da qualche sconfitta, la Roma invece sta decollando. E’ più una responsabilità o uno stimolo?

Io credo entrambe le cose. Sicuramente è uno stimolo affrontare una grande squadra come il Napoli, anche per confermare a che punto siamo, anche se credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. La mentalità della squadra è molto buona, speriamo di fare una bella partita oggi e di ottenere i 3 punti che è la cosa più importante.

Quanti margini di miglioramento ha ancora questa squadra?

Io credo che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, anche se credo che la squadra stia facendo molto bene. Il campionato è ancora molto lungo e ci sono ancora molte partite, c’è l’Europa League, la Coppa Italia, possiamo migliorare molto. Quella di oggi è sicuramente un’opportunità per verificare a che punto siamo, ma la squadra sta facendo molto bene e sta ottenendo grandi risultati ed è questa la strada che dobbiamo seguire se vogliamo restare in alto.

PEDRO A SKY SPORT

Non può essere una notte normale, c’è il ricordo di Maradona…

Non è un giorno normale, siamo tutti molto tristi e rammaricati per quello che è successo. Diego è stato una leggenda e un genio di questo sport. Sappiamo tutti cosa ha significato per il calcio e per questa città dove giochiamo, tantissima gente lo ha ricordato in questi giorni, lo stesso Leo (Messi, ndr) che ha segnato gli ha dedicato il gol. Colgo anche io l’occasione per fare le mie condoglianze alla sua famiglia, a tutti gli appassionati di questo sport. Anche io, nonostante sia giovane, l’ho seguito moltissimo sui video e so quello che ha rappresentato.