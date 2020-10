Pedro: “Lo scudetto? Ci proviamo”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Con uno cosi tutto è possibile. Dopo la vittoria contro l’Udinese grazie a una sua perla, cosi Pedro ha parlato a fine gara: “Sono contento per il gol, per aver aiutato la squadra e soprattutto per i tre punti che erano importanti per noi. Abbiamo giocato una buona partita, la soddisfazione è collettiva. L’esultanza? Per i miei figli e per la mia famiglia. Poi ho indicato il cielo per una persona molto importante della mia infanzia, che ho conosciuto a Tenerife e che è scomparsa da poco. La gara? Difficile trovare spazi contro una squadra compatta contro l’Udinese, però la Roma alla fine c’è riuscita e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi. Dove può arrivare la Roma? Abbiamo l’obiettivo di vincere sempre, vogliamo giocare per lo Scudetto o entrare in Champions. E’ difficile ma vediamo, l’importante è pensare partita dopo partita”.