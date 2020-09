Pedro, la spalla è ok: pronto per la “prima”

Il Messaggero (G.Lengua) – Pedro si allena con i compagni. Lo spagnolo è reduce da una sub-lussazione alla spalla rimediata nell’ultimo minuto di gioco durante la finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea. Ora sta cominciando a riprendere confidenza con il campo con esercitazioni tattiche in gruppo e sedute individuali senza contatti fisici. Nei prossimi giorni continuerà con questo allenamento alternato a terapie per tentare di essere a disposizione contro il Verona. Resterà in tribuna domani quando la Roma affronterà la Sambenedettese.