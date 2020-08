Pedro, la pancia non è piena: “Qui per vincere ancora”

Il Messaggero (S. Carina) – Dopo mesi di attesa, con un intesa tra le parti trovata già a marzo, è arrivata l’ufficialità: Pedro è un nuovo giocatore della Roma. Lo spagnolo, ufficialmente, rappresenta il primo colpo dell’era Friedkin, anche se per tempistiche sarebbe più giusto definirlo l’ultimo dell’era Pallotta. Arriva con un bagaglio pesante, riempito dai 25 trofei che ha vinto tra club e nazionale nella sua carriera, ma la sua intenzione è quella di arricchire la bacheca personale, aggiungendo qualche traguardo in giallorosso. Queste le sue parole: “Quando arrivi in un nuovo club vuoi vincere ancora. Capisco che sia difficile, ma questo è lo scopo. La mia ambizione è sempre molto alta, voglio vincere con la Roma. Lo ritengo possibile e capisco che rappresenti una grande sfida per la squadra”. Poi sulla rosa e sui compagni: “È un gruppo che cresce, in pochi anni può farlo ancora. Per questo sono venuto qui. Ho parlato anche con Fonseca, un bravo allenatore. Mi ha spiegato che per me sarebbe stato un buon momento per arrivare in questa squadra, per provare a conquistare qualcosa di speciale. Ripeto, è difficile, ma non impossibile. Ci sono così tanti bravi giocatori qui, dal grande potenziale e questo è un altro motivo per cui sono venuto”.