Pedro insiste: “Scudetto”

Corriere dello Sport (G.Marota) – Miki, Pedrito e Dzeko lo scudetto se lo raccontano ad alta voce, come amici al bar mentre prendono un caffè. Pronunciano la parola con disinvoltura e, in fondo, da over 30 navigati sanno come si vince e stanno cercando di spiegarlo ai compagni più giovani. L’ambizione della Roma è la qualificazione alla Champions, spostare in alto questa asticella, però, aiuta a non stancarsi mai di ottenere successi. Capitan Dzeko si gode due partner di livello internazionale al suo fianco. Pedro sta spazzando via i dubbi di chi credeva che fosse venuto a Roma per una passerella d’onore dopo una carriera straordinaria. E’ al secondo gol consecutivo ed è uscito tra la standing ovation dei presenti: “Sono qui da poco tempo e mi trovo sempre di più a mio agio. Giorno dopo giorno la sintonia con la squadra migliora“. Non ha dubbi sull’obiettivo della Roma: “Lo scudetto“. Nel finale c’è gioia anche per Perez che ha ricevuto i complimenti dallo stesso Pedro: “Vale lo stesso discorso di Messi, per me è un onore. So chi ho davanti, ma sono pure consapevole dei miei mezzi“.