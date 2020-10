Pedro gol scuote la Roma: “Si gioca per lo scudetto”

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – La prima vittoria della Roma in stagione è targata Pedro, che con un gran gol regala un po’ di tranquillità a Fonseca. Ecco le parole dello spagnolo a fine gara: “Sono contento per il gol, per aver aiutato la squadra e soprattutto per i tre punti che erano importanti per noi. Abbiamo giocato una buona partita, la soddisfazione è collettiva. Abbiamo l’obiettivo di vincere sempre, vogliamo giocare per lo Scudetto o entrare in Champions. E’ difficile ma vediamo, l’importante è pensare partita dopo partita“. Soddisfatto anche Fonseca: “Era una partita difficile, nel primo tempo abbiamo giocato sempre vicini all’area dell’Udinese, ma loro in ripartenza sono stati pericolosi. Siamo stati meno aggressivi nel momento in cui abbiamo perso la palla e abbiamo permesso loro di uscire, ma penso che abbiamo creato delle buone occasioni nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo segnato e poi contava vincere, la squadra è stata unita, ha lavorato insieme per portare a casa un risultato importante, ma difficile da raggiungere”.