Pedro: “Felice dell’esordio all’Olimpico. Bel lavoro di tutta la squadra, daje Roma!” – FOTO

Arrivato in estate a parametro zero dopo l’esperienza al Chelsea, Pedro si è preso la maglia da titolare della Roma già nelle prime due gare di campionato, contro Hellas Verona e Juventus. Ieri sera, in occasione dell’incontro con i bianconeri, è arrivato il suo esordio casalingo. Lo spagnolo l’ha commentato attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter. Queste le sue parole: “Felice dell’esordio all’Olimpico. Abbiamo lottato per la vittoria, ma ci portiamo a casa un punto contro un grande avversario. Bel lavoro di tutta squadra! Daje Roma!“.

