Pedro, domattina le visite mediche a Villa Stuart

Dopo essere sbarcato nella Capitale lunedì scorso, prosegue l’iter che porterà Pedro a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Roma. L’attaccante spagnolo, arrivato a parametro zero dopo che il suo precedente contratto con il Chelsea era giunto al termine, domattina, intorno alle 11:00, andrà a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito. I controlli di domani sono propedeutici alla firma, mentre la visita di martedì scorso, effettuata sempre alla clinica romana, riguardava semplicemente il problema alla spalla, in seguito all’infortunio rimediato da Pedro nella finale di FA Cup contro l’Arsenal.