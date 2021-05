Pedro, biglietto da visita da presentare a Mourinho

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – A suo modo, è entrato nella storia romana: Pedro è diventato il marcatore più anziano ad aver segnato il primo gol in un derby, sfilando il primato a Klose. Chissà se servirà per mettersi alle spalle i problemi fisici e rilanciarsi nella gestione Mourinho. Con lui Pedrito aveva un ottimo feeling, è stato proprio Mourinho a portarlo al Chelsea nel 2015 e giocò quasi sempre da titolare, fino all’esonero del tecnico.

Pedro ha un contratto con la Roma fino al 2023 ed è deciso a rispettarlo. Pur riconoscendo di non aver dato il meglio di sé, ritiene di avere l’attenuante degli infortuni. A inizio stagione, quando stava bene, ha giocato a buoni livelli, poi sono cominciato i guai e non ha più ritrovato la condizione atletica. Il bilancio della sua prima stagione italiana è deludente, il linea con il magro raccolto della Roma, ma i suoi numeri in campionato non sono propriamente disastrosi: 5 gol, 5 assist e due rigori procurati.