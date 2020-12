Protagonista in negativo della gara di oggi per l’ingenua espulsione nel primo tempo, Pedro è fortemente rammaricato per il risultato ottenuto. L’attaccante spagnolo ha infatti affidato ad Instagram le parole di sconforto:

“Grande coraggio e carattere di tutta la squadra in una partita che avremmo meritato di vincere anche dopo la mia espulsione. Grande lavoro”